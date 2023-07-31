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НовостиПолитика31 июля 2023 14:18

Путин подписал закон о запрете регистрации на сайтах через иностранный e-mail

Документ вступит в силу 1 декабря 2023 года
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин подписал закон о запрете регистрации на сайтах через иностранный e-mail

Путин подписал закон о запрете регистрации на сайтах через иностранный e-mail

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, на российских сайтах будет доступно четыре способа регистрации: по номеру телефона российского оператора, через портал Госуслуг, через Единую биометрическую систему или через другую информационную систему, которой владеет гражданин РФ или российское юрлицо.

Закон вступит в силу с 1 декабря этого года.

Как писал сайт KP.RU, Государственная дума на последнем пленарном заседании весенней сессии 26 июля приняла проект закона, который среди прочего вводит запрет на регистрацию на российских сайтах при помощи иностранных сервисов электронной почты. Изменения содержатся в инициативе, направленной на запрет иностранцам выступать владельцами российских новостных агрегаторов.