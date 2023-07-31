Что случилось за день: главные события 31 июля

Шойгу сообщил о потере ВСУ более 20 тысяч военных за прошедший месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник, 31 июля, рассказал, что потери Вооруженных сил Украины за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения. Глава министерства обороны уточнил, что ВСУ потеряли десять танков Leopard, 11 боевых машин пехоты Bradley, 40 артиллерийских систем М 777 и 50 самоходных артиллерийских установок, поставленных западными странами.

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится ряд поправок в Налоговый кодекс страны. Документ вводит единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере от 13 до15% для тех, кто работает удаленно. Закон касается сотрудников российских компаний, осуществляющих свою деятельность как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера вне зависимости от их налогового резидентства.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после попытки атаки украинских беспилотников на Москву заявил, что в столице страны, а также в области не планируется повышать уровень террористической опасности. По его словам, в Москве и Подмосковье предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы защитить население от подобных атак.

В понедельник, 31 июля, стало известно о задержании жителя Челябинской области, который 14 лет держал в плену в частном доме в поселке Смолино девушку и насиловал ее, угрожая убийством. Позже выяснилось, что он оказался причастен и к убийству местной жительницы в 2011 году, тело которой мужчина расчленил и закопал останки в погребе своего дома.

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