Больше половины жителей России хотят переехать в другой город

Свыше половины россиян хотят переехать внутри РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поменять жилье или переехать в другой город в ближайшем будущем хотели бы больше половины жителей России. К такому выводу пришли аналитики грузового направления сервиса «Яндекс Доставка».

Согласно проведенному исследованию, пятая часть опрошенных или 20% планирует переезд в течение года, 33% респондентов планируют сменить место жительства в перспективе нескольких лет. Еще порядка 10% опрошенных думают о том, чтобы переехать ближе к пенсии. В то же время почти 33% респондентов заявили, что смены места жительства в их планах нет. Около 4% россиян уже переехали внутри России.

Что касается места жительства, то порядка 31% опрошенных хотят переехать туда, где есть море. Переезд в более развитые города планируют 25% респондентов. Однако только 13% хотят жить в Москве или Санкт-Петербурге.

В то же время почти половина их тех, кто готов сменить место жительство, не намерены покидать свой регион. Так, 20% опрошенных планируют переехать в другой район города, а еще 19% - хотят жить за городом.

«Чаще всего россияне переезжают на близкие дистанции, например, в областные центры, а тренд на поиск нового места жительства на юге страны, ближе к морю, действительно остается популярным», - рассказывает доцент НИУ ВШЭ Василь Сакаев.

Результаты опроса также показали, что основной причиной переезда является стремление улучшить жилищные условия. Ее называют 62% респондентов. Переезд ради карьерного роста планируют только 23% опрошенных. Еще 12% задумываются о переезде, чтобы жить с любимым человеком, а 10% — чтобы отделиться от родителей.

Исследование проводилось в июле текущего года с помощью онлайн-анкетирования. В опросе участвовали свыше 1 тысячи респондентов из России старше 18 лет.

Большинство россиян считает, что дети должны начинать жить отдельно от родителей уже в 18-20 лет. Так, согласно опросу, проведенному сайтом KP.RU, 29% респондентов полагают, что дети должны съезжать от родителей, как только начинают работать. Это поможет им быстрее стать самостоятельными, научиться обращаться с деньгами и стать более зрелой личностью, уверены жители страны.

Сайт KP.RU также ранее рассказывал о том, как подготовиться к переезду в другой город, чтобы он прошел без потерь.