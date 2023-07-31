Financial Times: Украине будет сложнее вступить в Евросоюз, чем в НАТО

Украине будет еще сложнее вступить в ЕС, чем в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Киева испытают намного больше сложностей при вступлении в Европейский союз, нежели чем в НАТО. Об этом говорится в материале журналиста Тони Барбер в Financial Times.

Украине будет крайне тяжело выполнить формальные требования для членства в ЕС, относящиеся к рыночной экономике и верховенству права.

Помимо Украины, на евроинтеграцию претендуют еще девять стран, среди которых Турция и Сербия, а значит, в ЕС будут проведены масштабные реформы, на что правительства и избиратели стран-членов не готовы пойти.

В случае евроинтеграции, Украина должна будет взять на себя львиную долю дотаций, что составит до 65 процентов бюджета ЕС. Это также не устроит политические партии и избирателей этих стран.

Еще одной проблемой для Киева станет вопрос притеснения венгров на Украине. В конечном счете, вступление Украины в ЕС - это самый сложный вопрос для всего блока за всю его 70-летнюю историю, сообщают в FT.

Ранее KP.RU рассказал, как Евросоюз отклонил очередной план Зеленского по продолжению зерновой сделки.