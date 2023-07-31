Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины 31 июля 2023 Фото: REUTERS

В пяти регионах Украины в понедельник, 31 июля, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном сайте для оповещения населения.

Известно, что предупреждения действуют в пяти регионах. Среди них Днепропетровская, Николаевская, Полтавская, Сумская и Харьковская области, и подконтрольные Украине районы Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Днем ранее серия взрывов была замечена в городе Херсон, который находится под контролем киевских властей. Об этом заявили украинские СМИ.