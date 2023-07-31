Суд оставил в силе 25-летний срок Кара-Мурзе* за госизмену и фейки об армии РФ Фото: Архив "КП"

Первый апелляционный суд оставил в силе приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, осужденному на 25 лет за государственную измену и другие преступления.

«Суд постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу адвокатов осужденного – без удовлетворения», – рассказали ТАСС в суде.

Напомним, 17 апреля 2023 Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также осужденный должен будет заплатить штраф в 400 тысяч рублей, а после освобождения из заключения еще семь лет не сможет заниматься журналистикой и полтора года будет ограничен в свободе.

Одно из уголовных дел публициста связано с его выступлением в американском штате Аризоне, где он сообщил «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине.

*Физлицо, выполняющее функцию иностранного агента