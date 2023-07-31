Путин поручил проработать продление навигации на направлении Каспий – Азов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления навигации на направлении Каспий – Азов.

Как следует из перечня поручений, опубликованном на сайте Кремля, правительство РФ должно будет проработать продление навигации на этом направлении через Волго-Донской судоходный канал.

Глава государства также поручил обеспечить меры по развитию объектов инфраструктуры речных портов и причалов на внутренних водных путях Единой глубоководной системы европейской части страны и сформировать условия для создания межрегиональных операторов перевозок пассажиров водным транспортом в акватории Волги. Кроме того, правительстсв поручено рассмотреть возможность введения платы за проход судов через участки, где предусматрена реализация крупных инфраструктурных проектов.