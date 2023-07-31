Британия ввела санкции против шести граждан РФ из-за приговора Кара-Мурзе* Фото: REUTERS

Власти Великобритании расширили санкционный список. Его пополнили шесть граждан России из-за вынесенного в апреле Мосгорсудом приговора в отношении публициста Владимира Кара-Мурзы*. Об этом говорится документе, размещенном на сайте МИД Соединенного Королевства 31 июля.

Согласно документу, ограничительные меры приняты в отношении прокуроров Бориса Локтионова и Анны Потычко, а также судей Виталия Белицкого, Екатерины Дорохиной и Натальи Дударь. В санкционном списке теперь есть и судебный эксперт Данила Михеев.

Вышеназванным лицам запрещен въезд на территорию государства. В случае, если в Великобритании обнаружат их активы, они будут заморожены.

Напомним, 31 июля первый апелляционный суд оставил в силе приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, осужденному на 25 лет за государственную измену и другие преступления.

* признан в РФ иноагентом