СК установил причастность мужчины, державшего 14 лет девушку в плену, к убийству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области в отношении маньяка, похитившего и удержевавшего на протяжении 14 лет девушку в заточении, возбуждено новое уголовное дело. Он подозревается в убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По его словам, в ходе расследования была установлена причастность мужчины к убийству местной жительницы.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - заявил представитель ведомства.

Следствие сообщило, что убийство произошло в 2011 году. Тогда мужчина убил женщину, расчленил ее и закопал останки в погребе, считают следователи.

Ранее сообщалось, что женщине, проведшей в заточении в частном доме Челябинска 14 лет, окажут всю необходимую помощь. Об этом заявили в пресс-службе губернатора области.