Названы самые востребованные у россиян врачи Фото: Shutterstock

Чаще всего россияне обращаются к врачам кардиологам, отоларингологам и неврологам. Об этом свидетельствуют данные опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В десятку наиболее востребованных врачей в России также вошли — гастроэнтеролог, терапевт, дерматовенеролог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, хирург и офтальмолог.

Все чаще люди стали обращаться к кардиологам, но чтобы снизить вероятность возникновения ряда проблем, можно просто отказаться от вредных привычек. Так например отказ от курения может существенно снизить риск появления гипертонии. Такой совет дала кардиолог Татьяна Романова, слова которой опубликовали на сайте телеканала «360».

Помимо этого стоит и перестать употреблять энергетики, поскольку они и вовсе наносят тройной вред организму. Зачастую в них содержится большое количество сахара, что негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, давлении и гипертонии. Об этом рассказали на портале Life.ru со слов врача Алексея Жиго.