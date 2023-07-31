Песков сообщил, что Путин пока не планирует участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не планирует свое участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заседание которой запланировано на сентябрь 2023 года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

"Пока таких планов у президента нет", - сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что в графике у Путина нет еще одной поездки в США - речь идет о саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Сам президент России, в свою очередь, подтвердил наличие договоренности о встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после выборов в республике. Стороны пока не определились с датой, но условились созвониться 2 августа.

Известно, что Владимир Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР, в онлайн-формате.