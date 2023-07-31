Суд в Москве арестовал активы бизнесмена Ахметова по делу о финансировании ВСУ

Суд арестовал российские активы Ахметова по делу о финансировании ВСУ. Фото: Николай ЛАЗАРЕНКО/ТАСС

Басманный суд Москвы наложил арест на российские активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Так, под арестом оказалось имущество ООО "Метинвест Евразия", ООО "Белгородметаллоснаб" и частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б. В.".

Сообщается, что компания "Метинвест Б. В." является учредителем "Метинвест Евразия", в состав которой входит "Белгородметаллоснаб". Сам "Метинвест Б. В." входит в группу компаний SCM Holdings Limited, 100% акций которой владеет украинский миллиардер Ахметов.

Ранее KP.RU сообщал, что состояние обвиняемого в спонсировании терроризма Рината Ахметова оценивалось в 13,7 миллиарда американских долларов, а к концу 2022 года оно уменьшилось в 3 раза - до 4,4 млрд долларов. К потерянным им активам относились десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, а также недвижимость.