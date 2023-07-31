Россияне назвали причину, по которой летом тяжелее работать Фото: Shutterstock

Каждый четвертый россиянин считает, что работать летом значительно тяжелее, чем в другое время года. Для 71 процента ответивших так людей, главной причины подобного дискомфорта — духота и жара. Об этом стало известно благодаря исследованию, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».

Помимо этого некоторым людям попросту больше хочется в хорошую погоду больше гулять и отдыхать, а также в ступор вводит и нарушение рабочего процесса из-за отпусков.

Россияне не любят работать и в том случае, если вышестоящий начальник моложе их. Так считает больше половины людей по данным проведенного опроса, опубликованного на портале RT. Чаще всего из-за возраста начальника дискомфорт испытывают в сфере маркетинга и PR — 60 процентов, а также в IT-сфере — 54 процента.

Удивительно, но именно некомфортные условия труда или же нелюбимая работа могут быть причинами хронических опозданий. Такое заявление сделала психолог Марина Философ, слова которой опубликовали на сайте Пятого канала. Непунктуальным работникам она порекомендовала задуматься о смене работы.