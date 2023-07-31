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НовостиПолитика31 июля 2023 18:03

Госдеп подтвердил начало переговоров США и Украины по гарантиям безопасности

Процесс должен начаться на этой неделе
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Госдеп подтвердил начало переговоров США и Украины по гарантиям безопасности

Госдеп подтвердил начало переговоров США и Украины по гарантиям безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственном департаменте США подтвердили начало переговоров с Украиной на этой неделе. В ходе переговоров между Киевом и Вашингтоном будут обсуждаться гарантии безопасности, сообщили в Госдепе.

Ранее о возможной дате переговоров заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом, принятые в его процессе гарантии будут действовать вплоть до приёма Украины в НАТО. Говоря о гарантиях он уточнил, что речь шла именно о финансировании Киева со стороны Соединённых Штатов Америки, а также об усилении обороноспособности и новых санкциях против России.

Кроме того, российский президент Владимир Путин ранее говорил, что Россия не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО. Данные шаги только создают угрозу безопасности страны.