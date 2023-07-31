Экс-сотрудник Минприроды Краснодарского края осужден на 12 лет за госизмену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший работник Минприроды Краснодарского края осужден на 12 лет тюрьмы за передачу информации иностранной разведке. Данные могли использоваться против безопасности России, приговор вступил в силу.

"Третий апелляционный суд общей юрисдикции проверил законность приговора Краснодарского краевого суда. По нему гражданина РФ осудили за госизмену в форме шпионажа и приговорили к 12 годам лишения свободы", - сообщили в суде, пишет ТАСС.

Как стало известно, судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор суда без изменений.

Ранее ФСБ задержала по подозрению в госизмене троих жителей Воронежской области. Они передавали секретные данные о российских военных объектах запрещенной организации.