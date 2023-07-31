Волочкова прокомментировала скандал между певицей Славой и хирургом Хайдаровым

Анастасия Волочкова поддержала певицу Славу в скандале с хирургом Хайдаровым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала публичный скандал певицы Славы и хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Волочкова осудила любое вмешательство в природную красоту и предположила, что исполнительница сама навлекла на себя беду из-за пластической операции на грудь.

"На мой взгляд, когда человек вмешивается в свою природу и свою внешность, то природа начинает за это жестко мстить. Слава Богу, у меня своя настоящая грудь. Красивая, сексуальная, упругая", — заявила Волочкова.

Кроме того, балерина поддержала Славу в конфликте. Она уверена, что грудь для женщины является настоящим богатством, которое нельзя купить. По предположениям Волочковой, из-за неудачной пластики Слава уже не сможет решить проблему с бюстом.

Ранее певица Слава публично рассказала, что недовольна результатом пластики груди, которую ей сделал Тимур Хайдаров. После этого певице и ее адвокату Елене Сениной стали писать другие женщины, которые, по их словам, тоже пострадали от рук врача.