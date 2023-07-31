Военэксперт Матвийчук: информация об усилении наступления ВСУ — хотелка Запада Фото: REUTERS

После сообщения на телеканале CNN о том, что ВСУ начали удваивать силы для наступления на юге, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что это всего лишь пропаганда и хотелки Запада. Это мнение он выразил в беседе с NEWS.ru.

— Это хотелки Запада, пропаганда чистой воды. Они пишут и мотивируют свое население в том, что Украина должна вдвое увеличить усилия, — подчеркнул Матвийчук.

При этом по словам эксперта, украинские войска не способны ни на какое усиление, поскольку из-за огромных потерь они не обладают достаточным количеством вооружения. Также российские войска полностью господствуют в воздухе.

Матвийчук добавил, что президента Украины Владимира Зеленского заставляют отдавать приказы об увеличении усилий в определенных направлениях, которые выбирают западные кураторы.

Ранее подполковник ВС США Тони Шаффер заявил, что наступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за некомпетентности Зеленского. Он также добавил, что по этой же причине, большая часть западной техники была использована абсолютно бесполезно.