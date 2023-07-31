Центробанк спрогнозировал рост годовой инфляции в ближайшие месяцы Фото: REUTERS

Центральный Банк России ожидает годовую инфляцию в государстве. По итогам третьего квартала она будет на уровне 5%, а рост ВВП составит 3,6% в году. Об этом сообщается в докладе регулятора о денежно-кредитной политике, пишет РИА Новости.

По данным официального прогноза центробанка, годовая инфляция по итогам 2023 года ожидается в диапазоне 5-6,5%. При этом, эксперты предполагают, что ВВП может вырасти на 1,5-2,5%.

Ранее в Центробанке России сообщили о получении российскими банками в первом полугодии 2023 года рекордной чистой прибыли общим объемом 1,7 триллиона рублей.

21 июля 2023 года Центробанк неожиданно резко поднял ключевую ставку до 8,5%. Она выросла с 7,5% до 8,5% годовых. Основной причиной данной меры является ускоряющаяся инфляция.