Врач назвал симптомы появления аденоидов Фото: Shutterstock

Если человек испытывает затруднение носового дыхания, а также у него появился храп, это может быть сигналом появления аденоидов. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru.

— Нос сам по себе чистый, но не дышит. Затычка находится в носоглотке. При стекании слизи по задней стенке глотки аденоиды воспаляются и вырабатывают большое количество слизи. Это провоцирует кашель, — добавил врач.

Также он добавил, что если ребенок или подросток храпит «как здоровый мужик», это тоже может быть следствием появления аденоидов. В некоторых случаях и синяки под глазами в купе с бледным видом, могут также могут говорить о появлении аденоидов.

Ранее Владимир Зайцев рассказывал, что главными причинами появления аденоидов у человека можно назвать генетическую предрасположенность и неправильное лечение. Также к этому может привести несвоевременное обращение к врачам.