Фотоаппараты Canon и Sony включены в перечень параллельного импорта

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В обновленный перечень товаров для параллельного импорта попали несколько аппаратов для фотосъемки. Об этом говорится в документе, который находится в распоряжении РИА Новости.

Стало известно, что в обновленном списке теперь находятся фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony.

Также в перечень добавили батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein. Появились в списке и запчасти для автомобилей Isuzu. Однако в перечень не попали контактные линзы для глаз Acuvue, ранее так и планировалось.

Напомним, в конце июля 2023 года Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом сообщил первый замглавы министерства Василий Осьмаков. По его словам, работа над списком еще идет и в ближайшие несколько месяцев может появится и новый документ.