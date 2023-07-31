Китай ограничил экспорт ряда беспилотников и комплектующих

Китай ограничит экспорт ряда беспилотников и комплектующих для них. Фото: REUTERS

Китай на два года вводит ограничения на экспорт определенных категорий беспилотников, а также комплектующих для ряда БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Министерства коммерции КНР.

Сообщается, что с 1 сентября Пекин вводит двухлетний контроль за экспортом специальных двигателей для некоторых беспилотников, специфической полезной нагрузки, радиокоммуникационного оборудования, гражданских средств борьбы с беспилотниками и ряда БПЛА потребительского класса.

Эта мера вводится для того, чтобы предупредить риск переоборудования гражданских дронов с высокими потребительскими характеристиками для военных целей, уточнили в ведомстве, добавив, что эти ограничения не означают полного запрета на экспорт китайских беспилотных аппаратов и не направлены против конкретных государств или регионов.

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