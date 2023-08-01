В Германии рассказали, как ВСУ отдают западную технику России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины используют поставленную западную военную технику, подводя ее слишком близко к российским позициям, что позволяет ВС РФ захватывать ее. Об этом написал немецкий журналист Bild Джулиан Репке в своем Twitter-аккаунте.

— CV90 была потеряна не во время контрнаступления, для которого ее предполагалось использовать, а после того, как была отделена от остальной бригады и использовалась для изолированной обороны в районе Червонопоповки!, — возмутился журналист.

Репке отметил, что изначально БМП подбили российские подразделения, а после, отбуксировали на свою территорию. Также по словам журналиста, немецкая армия обвиняет Украину в использовании западной техники не по назначению и разделение больших бригад на изолированные уязвимые группы.

Комментаторы под публикацией задались вопросом, будут ли ВСУ просить у «подаренную» России технику обратно.

Ранее стало известно, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов напомнил командованию войск на Запорожском направлении о необходимости превентивных ударов по ВСУ.