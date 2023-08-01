Володин: преступления против детей на Украине поддерживаются на высоком уровне Фото: Иван МАКЕЕВ

На Украине преступления против детей получают поддержку киевского режима на самом высоком уровне из-за роста индустрии суррогатного материнства. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— По пути запрета суррогатного материнства идут многие государства. Но не на Украине. Там преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне, — подчеркнул Володин.

Также он добавил, что суррогатное материнство процветает на Украине из-за того, что тысячи женщин вынуждены идти на это, поскольку их мужей забрали в ряды ВСУ.

Володин отметил, что Владимир Зеленский и его помощники, всеми силами пытаются угодить хозяевам на Западе и буквально истребляют украинский народ. Миллионы граждан уже сбежали за границу, а сотни тысяч мужчин насильно отправлены в ВСУ.

Ранее стало известно, что рождаемость на Украине достигла рекордно низкого уровня с 1991 года. В 2023 году показатели рождаемости снизились на семь процентов.