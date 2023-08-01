Не менее 16 человек погибли при падении строительного крана в Индии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее 16 человек погибли, а еще трое получили травмы при падении строительного крана в индийском штате Махараштра. Об этом во вторник, 1 августа, заявил телеканал NDTV, ссылаясь на правоохранительные органы.

Как сообщается, все произошло на строящемся участке скоростной автомагистрали. На группу рабочих упал передвижной кран мостового типа.

Сообщается, что на данный момент под завалами могут находиться пять человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назначил семьям погибших компенсацию в размере 200 тысяч рупий (около 2,4 тысяч долларов).

Напомним, в этом году пять человек погибли при падении строительного крана в Измире. Как писал сайт KP.RU, сообщалось, что кран упал при строительстве гостиницы.