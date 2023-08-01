FT: США заключили сделки с Южной Кореей и Болгарией на поставку снарядов на Украину Фото: REUTERS

Соединенные Штаты заключили сделки с Южной Кореей и Болгарией на поставку снарядов 155-миллиметрового калибра на Украину. Об этом рассказали в газете Financial Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.

— США уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов на Украину и ведут переговоры с Японией о том же, — говорится в публикации.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска уничтожили 30 процентов поставленной Западом техники ВСУ. Он добавил, что на этом рано «ставить точку», поскольку поставки вооружения Киеву продолжаются.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за прошедший месяц потери ВСУ составили более 20 тысяч солдат и 2227 единиц вооружения. При этом было уничтожено много именно западной военной техники.