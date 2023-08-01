Сенатор Пушков допустил отказ Байдена и Трампа от участия в выборах в США

Сенатор Пушков допустили проигрыш Байдена и Трампа на президентских выборах в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков заявил, что судебные тяжбы, а также коррупционные расследования могут исключить Дональда Трампа из президентской гонки в США. При этом, по его словам, такая же участь может ожидать и действующего президента США Джо Байдена.

«Вокруг президента Байдена и его сына накапливается критическая масса разоблачений. Их пытаются нейтрализовать через "охоту на Трампа"», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что Трамп может выбыть из гонки, если так и не сможет «отбиться» от обвинений, а Байдена может ожидать то же самое из-за коррупционных скандалов и неудовлетворительного состояния здоровья.

«В этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами», - добавил парламентарий.

Напомним, накануне стало известно о предъявлении Трампу нового обвинения по делу о государственной тайне. В его деле теперь появился 32-й пункт о незаконном хранении оборонной информации США. Тем временем, как писал сайт KP.RU, бывший глава Белого дома заявил, что продолжит участвовать в президентской гонке даже, если его осудят.