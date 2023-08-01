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НовостиСпорт1 августа 2023 7:08

В Кемерове пройдут соревнования пловцов с призовым фондом 10 млн рублей

«Кубок чемпионов», в котором примут участие 113 сильнейших спортсменов России, состоится 4-5 августа в многофункциональном спортивном комплексе «КуZбасс-Арена»
Сергей КУЗНЕЦОВ
Фото: ako.ru

Фото: ako.ru

«КуZбасс становится спортивным центром страны. Наш регион бьет рекорды по количеству проведенных соревнований как всероссийского, так и мирового уровня по самым разным дисциплинам. Мы строим спорткомплексы, оснащаем их современным оборудованием — все это для кузбассовцев, которые могут заниматься самыми разными видами спорта и достигать успехов в них», — отметил губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

В соревнованиях примут участие Светлана Чимрова, Климент Колесников, Кирилл Пригода, Евгения Рылова, Петр Жихарев, Андрей Минаков, Мария Каменева, Евгения Чикунова, Илья Бородин, Владислав Гринев и другие ведущие российские спортсмены.

Среди 33 кузбасских участников: Роман Хуторной— мастер спорта, член сборных команд по плаванию России и КуZбасса, призер первенства России по плаванию, многократный призер межрегиональных и региональных соревнований по плаванию и Ирина Мороз — мастер спорта, член сборной команды КуZбасса, победитель и призер межрегиональных и региональных соревнований по плаванию. Оба спортсмена — уроженцы Новокузнецка. Их тренирует Оксана Гончарова.

Программа соревнований размещена на сайте Всероссийской федерации плавания.

Прямые эфиры соревнований будут транслировать телеканалы «КуZбасс Первый» и «Старт», а также официальные группы Всероссийской федерации плавания и Регионального центра спортивных сооружений КуZбасса во «ВКонтакте».