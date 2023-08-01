Захарова: киевский режим снова показал себя миру как террористическая ячейка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередная атака беспилотников на Москву показывает, что киевский режим раскрывает себя перед мировым сообществом как террористическую ячейку. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

— Утро омрачено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка, — сказала Захарова.

Напомним, что в ночь на первое августа украинский беспилотник второй раз попал в ту же башню «Москва-Сити». При этом несколько БПЛА было сбито российской системой противовоздушной обороны. В результате инцидента поврежден фасад на уровне 21-го этажа, а также нарушено остекление на площади в 150 квадратных метров.

При этом стоит отметить, что о жужжании беспилотников сообщили жители запада Подмосковья около трех часов ночи.