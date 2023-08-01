Захарова: Зеленский шантажирует США на увеличение помощи, организуя теракты в РФ Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский шантажирует Вашингтон, организуя теракты на территории Российской Федерации и атакуя объект гражданской инфраструктуры. Так он хочет получить больше помощи. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

— Байден идёт по собственноручно разбросанным граблям под названием «страна-спонсор терроризма», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что подобными действиями Зеленский компрометирует Соединенные Штаты, поскольку теперь тема терроризма будет все больше ассоциироваться с американскими либералами.

— Идеологический цугцванг. Выход из него американцы исторически находили хирургический, — подытожила представитель МИД России.

Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз показал себя мировому сообществу как террористическая ячейка, после атак беспилотников на Москву.

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