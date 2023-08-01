Х5 Group покупает торговые сети «Виктория» и «Дешево» Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская розничная торговая компания X5 Group приобретает торговые сети «Виктория» и «Дешево» вместе с гипермаркетом «КЭШ» в Калининграде. Таким образом в сделку вошли 118 точек магазинов и два распределительных центра.

«В периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тыс. кв. м, включая арендованные объекты. Помимо этого, в собственность к X5 переходят два распределительных центра в Калининградской области», - сказано в заявлении компании.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила данную сделку. Компания X5 Group отметила, что действующий сегодня менеджмент «Виктория Балтия» продолжит управление.

На данный момент X5 Group управляет розничными сетями «Пятерочка», «Перекресток», а также «Чижик». Напомним, как писал сайт KP.RU, год назад компания объединила программу лояльности «Пятерочки» и «Перекрестка».