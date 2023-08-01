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НовостиОбщество1 августа 2023 8:18

Приложение «Тинькофф Банка» исчезло из магазина Google Play

Однако другие приложения экосистемы «Тинькофф» все еще доступны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Приложение «Тинькофф Банка» исчезло из магазина Google Play

Приложение «Тинькофф Банка» исчезло из магазина Google Play

Фото: REUTERS

Мобильное приложение «Тинькофф банка» исчезло из Google Play.

Тем не менее другие приложения экосистемы «Тинькофф» все еще доступны. Так, пользователи могут скачать приложение брокера «Тинькофф инвестиции» и оператора «Тинькофф мобайл».

Напомним, месяцем ранее Google Play удалил приложение «МегаФон», а в марте этого года были удалены приложения ряда российских банков, которые ранее попали под санкционные ограничения. Как писал сайт KP.RU, не стало приложений УБРиР и «Уралсиб», а также банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», «Зенит», СДМ-банка, «Ланта банк» и Металлинвестбанка.

Незадолго до этого мобильные приложения попавших под санкции банков удалил AppStore. Среди удаленных приложений были «Уралсиб», «Левобережный», «Приморье», «Зенит», а также «Тинькофф» и «МТС банка».