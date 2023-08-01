Приложение «Тинькофф Банка» исчезло из магазина Google Play Фото: REUTERS

Мобильное приложение «Тинькофф банка» исчезло из Google Play.

Тем не менее другие приложения экосистемы «Тинькофф» все еще доступны. Так, пользователи могут скачать приложение брокера «Тинькофф инвестиции» и оператора «Тинькофф мобайл».

Напомним, месяцем ранее Google Play удалил приложение «МегаФон», а в марте этого года были удалены приложения ряда российских банков, которые ранее попали под санкционные ограничения. Как писал сайт KP.RU, не стало приложений УБРиР и «Уралсиб», а также банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», «Зенит», СДМ-банка, «Ланта банк» и Металлинвестбанка.

Незадолго до этого мобильные приложения попавших под санкции банков удалил AppStore. Среди удаленных приложений были «Уралсиб», «Левобережный», «Приморье», «Зенит», а также «Тинькофф» и «МТС банка».