Криминалисты изучат место попадания БПЛА в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Андрей АБРАМОВ

На месте попадания беспилотного летательного аппарата в башню «IQ-квартал», в деловом комплексе «Москва-Сити», работают криминалисты и сотрудники следственного комитета. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что работа правоохранителей заключается в установлении всех причастных к совершению преступления.

Прежде была опубликована информация о том, что работавшие в башне «IQ-квартал» сотрудники Минэкономразвития были временно переведены в дистанционный формат работы. Специалисты оценивают масштаб нанесённых небоскрёбу повреждений.

Ранее KP.RU сообщил, что 1 августа 2023 года беспилотник снова попал в ту же башню, в которую до этого прилетал 30 июля другой БПЛА. Повреждения от прошлого попадания уже успели закрыть временными панелями. Взрыв выбил шесть окон вокруг места попадания, и покрыл копотью ещё десяток.

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