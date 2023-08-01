Захарова сравнила теракты киевского режима с событиями 11 сентября в США Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Методы украинских атак на «Москву-Сити» можно сравнить с терактами 11 сентября в Соединенных Штатах. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на телеканале «Соловьев Live».

— «Москва-Сити» — это гражданский объект, в котором находятся не только офисы и бизнес-центр, но и жилые помещения, а также административные здания гражданского блока, — отметила Захарова.

Также она добавила, что здания делового центра не имеют совершенно никакого отношения к военному блоку России.

Ранее Мария Захарова рассказала, что организуя теракты на территории РФ Владимир Зеленский шантажирует Вашингтон на предоставление еще большего объема помощи. При этом Джо Байден уже становится заложником своего же термина «страна-спонсор терроризма». Американские либералы все чаще ассоциируются с пособниками терроризма, заключила дипломат.

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