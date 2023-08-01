Законопроект об отсрочке от призыва для отцов детей до трех лет внесен в Госдуму Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента проект закона, предлагающий отсрочку от армии для отцов одного ребенка в возрасте до трех лет. Данный документ есть в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, которые также предложили давать отсрочку от срочной службы для отцов детей инвалидов в возрасте до 18 лет.

В пояснительных записках сказано, что в первый год после рождения детей матери необходима особая поддержка. Все изменения предлагают внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Напомним, на прошлой неделе, 28 июля, Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста для срочной службы в России, который составит от 18 до 30 лет. Как отмечалось, что такие изменения начнут действовать с весеннего призыва 2024 года, не затронув осенней призыв в 2023 году.