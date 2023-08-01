Депутаты Госдумы поделились планами на каникулы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Государственной Думы уходят на каникулы с 6 августа, но многие из них продолжат работать, в том числе, в зоне Специальной военной операции. Об этом изданию Lenta.ru рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

«У меня, например, неделя в Ленинградской области, где будет прием граждан и мероприятия», - рассказала Журова, добавив, что ряд ее коллег-депутатов отправится в зону СВО.

По словам Журовой, она планирует провести отпуск в России: в планах народной избранницы пойти в поход в горах Карачаево-Черкессии в районе Архыза.

В свою очередь член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал журналистам, что поездка на курорты в его планы не входит — на каникулах он продолжит вести радио- и телепередачи и не сможет надолго уехать из Москвы. Исключением станут поездки на форумы в Петропавловсе-Камчатском и Южно-Сахалинске.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина сообщала «Известиям», что во время отпуска следует отключать на время деловые чаты или вовсе оставить телефон со служебными контактами дома. Еще один важный момент, который упомянула Игонина, — избегать конфликтов во время отдыха.