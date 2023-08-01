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НовостиПолитика1 августа 2023 8:57

Таблички и флаг Исландии сняли со здания посольства страны в Москве

С 1 августа 2023 года посольство приостановило работу в Москве
Сергей КУДРИН
Таблички и флаг Исландии сняли со здания посольства страны в Москве

Таблички и флаг Исландии сняли со здания посольства страны в Москве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со здания посольства Исландии, расположенного в Москве, сняли все официальные таблички и государственный флаг. Это произошло после того, как временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон сообщил в МИД России о приостановке деятельности дипмиссии. Об этом пишет агентство РИА Новости.

В настоящий момент у здания посольства нет сотрудников правоохранительных органов, которые обычно обеспечивают безопасность работников дипломатической миссии. Исчезли все государственные символы Исландии, флагшток пустует.

Согласно мнению властей Исландии, сохранение деятельности посольства в Москве не оправдано, так как отношения с Россией находятся «на самом низком уровне». Однако это не значит, что страна разрывает дипломатические отношения с РФ - Рейкьявик намерен возобновить работу посольства, как только это позволят условия.

Ранее KP.RU сообщил, что Исландия официально уведомила МИД России о приостановке работы своего посольства.