«Выжечь нацистскую заразу»: Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Украины

Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий призвал «накрыть шквалом огня» центры принятия решений Украины в ответ на атаку беспилотников в Москве.

По его словам, новая попытка совершить атаку на мирные объекты на российской территории является террористическим актом, который демонстрирует «патологическую ярость киевской хунты», чьё наступление захлебнулось.

«Ответ Минобороны России последует незамедлительно. Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда», - заявил парламентарий, добавив, что дроны запускает агентурная сеть, которые действуют на российской территории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские беспилотники атаковали две офисные башни в «Москва-Сити», после чего фасады на башнях Сити были незначительно повреждены.