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НовостиВ мире1 августа 2023 9:11

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины 1 августа 2023

Первый сигнал тревоги раздался в Харьковской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины 1 августа 2023

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины 1 августа 2023

Фото: REUTERS

Воздушная тревога во вторник, 1 августа, была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве, а также Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Как сообщается, сигнал тревоги раздался в Харьковской области в 0.01 во вторник, 1 августа, после чего распространился по всей украинской территории.

Напомним, ранее серия взрывов была замечена в городе Херсон, который находится под контролем Киева. Об этом сообщали украинские СМИ. При этом, согласно данным карты оповещения о воздушных тревогах, в регионе не была объявлена воздушная тревога.