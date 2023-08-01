Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины 1 августа 2023 Фото: REUTERS

Воздушная тревога во вторник, 1 августа, была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве, а также Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Как сообщается, сигнал тревоги раздался в Харьковской области в 0.01 во вторник, 1 августа, после чего распространился по всей украинской территории.

Напомним, ранее серия взрывов была замечена в городе Херсон, который находится под контролем Киева. Об этом сообщали украинские СМИ. При этом, согласно данным карты оповещения о воздушных тревогах, в регионе не была объявлена воздушная тревога.