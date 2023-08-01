Скачанные приложения «Тинькофф банка» будут работать после удаления из Google Play Фото: REUTERS

Уже скачанные приложения «Тинькофф банка» продолжат работать в обычном режиме после удаления из Google Play. Об этом во вторник, 1 июля, проинформировали в кредитной организации.

«Рассказываем, что важно знать обладателям Android-устройств: уже скачанные приложения продолжат работать в обычном режиме», - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале банка.

Отмечается, что приложения «Тинькофф банка» можно скачивать и обновлять через онлайн-магазины RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store и Huawei AppGallery, а также со страницы на сайте кредитной организации.

Новым клиентам банка настроить доступ к дистанционным каналам финансовой организации поможет представитель «Тинькофф» на встрече при получения банковской карты или другого продукта, добавили в банке.

Сайт KP.RU писал о том, что мобильное приложение «Тинькофф банка» исчезло из Google Play. Тогда же сообщалось, что другие приложения экосистемы «Тинькофф» все еще доступны. Так, пользователи могут скачать приложение брокера «Тинькофф инвестиции» и оператора «Тинькофф мобайл».

Ранее также стало известно, что «Тинькофф банк» вводит комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы банков, которые не являются партнерами «Тинькофф». Изменения вступили в силу с 31 июля 2023 года.