GT: западные политики шокированы отношением стран Африки к Владимиру Путину Фото: kremlin.ru

Лидеры и политики стран Запада пребывают в панических настроениях после недавнего саммита Россия - Африка, прошедшего в Санкт-Петербурге. Участие в нём африканских делегаций и президентов стало неожиданностью для НАТО и Евросоюза, пишет Global Times.

«До начала (форума) Соединенные Штаты и Евросоюз пытались отговорить африканских гостей от поездки. Но политическое и медийное давление Запада не смогло испортить мероприятие, потому что африканские страны ценят помощь Москвы в укреплении их суверенитета в эти непредсказуемые времена», - пишет издание.

При этом отмечается, что нет ни одной африканской страны, которая бы поддержала антироссийские санкции Запада, несмотря на огромное давление, оказываемое США на всех, кто не присоединяется к политике «отмены» России. Журналисты подчёркивают шок, царящий в верхушках западной власти, который был вызван решениями стран Африки.

По мнению западных политиков, укрепление российско-африканских отношений, якобы, «продвигает видение президента (Владимира) Путина», который всячески помогает всем государствам, выступающим партнёрами России в нынешнее время.

Ранее KP.RU сообщил, зачем России нужна дружба с Африкой, и какие важные политические вопросы решались на полях саммита, прошедшего в Санкт-Петербурге.