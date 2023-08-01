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НовостиПолитика1 августа 2023 9:29

Песков: угроза нового удара беспилотников по Москве очевидна, меры принимаются

По словам представитель Кремля, угроза существует
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков назвал очевидной угрозу атак беспилотников на Москву

Песков назвал очевидной угрозу атак беспилотников на Москву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву существует, назвав ее очевидной, отметив также, что принимаются меры безопасности.

«Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том об ударах беспилотников по «Москва-Сити».

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские БПЛА атаковали две офисные башни в «Москва-Сити», после чего были незначительно повреждены фасады на башнях Сити.