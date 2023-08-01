Песков: угроза нового удара беспилотников по Москве очевидна, меры принимаются

Песков назвал очевидной угрозу атак беспилотников на Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву существует, назвав ее очевидной, отметив также, что принимаются меры безопасности.

«Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том об ударах беспилотников по «Москва-Сити».

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские БПЛА атаковали две офисные башни в «Москва-Сити», после чего были незначительно повреждены фасады на башнях Сити.