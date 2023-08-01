В Хабаровском крае проверяют арбузы на содержание нитратов

Специалисты управления Россельхознадзора проверят арбузы Фото: Марина ДОЛГОВА

В Хабаровском крае готовятся к сезонной торговле арбузами, выращенными на полях региона. В преддверии старта продаж специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области отобрали пробы для лабораторной проверки в рамках обязательного госмониторинга продукции, сообщает Транссибинфо.

Образцы поступили в лабораторию ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора». Их проверят на содержание пестицидов и нитратов. К слову, нитраты – это минеральные удобрения. Их используют для питания бахчевых во время созревания. Если все технологии соблюдены, арбуз вбирает лишь необходимый для роста объем подкормки, потому к финалу созревания нитратов в нем быть не должно.

А пестициды обычно производители используют для защиты растений от различных болезней и насекомых. Обработка происходит до цветения. На вывод веществ из растения требуется несколько недель.

Следовательно, нитраты и пестициды могут выявить, если арбуз сорвали до созревания или при нарушении технологии использования химикатов. Чтобы в продажу не ушли опасные арбузы, проводится госпроверка.