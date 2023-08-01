Песков: в Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеокадры боя, когда танк российских войск в одиночку остановил колонну техники украинской армии, видели в Кремле. Об этом во вторник, 1 августа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что там остались в восхищении героизмом экипажа.

«Конечно, такой героизм, профессионализм, вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это, действительно, так. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать», - заявил представитель Кремля, комментируя произошедшие корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Гамову.

Напомним, ранее индийское издание Hindustan Times опубликовало видео, посвященное «яростному» бою одиночного танка российской армии с колонной Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье, отметив, что в результате боя «украинские танки и бронетехнику разнесло вдребезги».