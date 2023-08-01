Количество заключенных в Удмуртии сократилось более чем на 15%

В Удмуртии сократилось число заключенных Фото: Варвара ДЫМ

С начала 2023 года в исправительных учреждениях Удмуртии более чем на 15% сократилось количество осужденных и лиц, находящихся под стражей. Об этом сообщает Udm-Info, ссылаясь на УФСИН региона.

По словам начальника пресс-службы ведомства Натальи Маркиной, сокращение связано с тем, что суды стали реже выносить приговоры, связанные с лишением свободы.

«На территории Удмуртии функционируют три изолированных участка, функционирующих как исправительные центры. На сегодняшний день они позволяют разместить 274 осужденных к принудительным работам. Участки расположены в Ижевске, поселке Каркалай Увинского района и в Сарапуле. Те, кто выполняют там принудительные работы, не входят в официальную статистику лиц, лишенных свободы», — пояснила Маркина.

Всего в течение первого полугодия по учетам Уголовно-исполнительной инспекции прошли 9 155 человек, из них 112 несовершеннолетних. Ни массовых беспорядков, ни групповых неповиновений, ни побегов не зафиксировано. Отметим, что осужденные в колониях также занимаются трудовой деятельностью. Ранее «Комсомолка» рассказывала, какие товары изготавливают в колониях республики.