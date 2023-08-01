Губернатор Игорь Артамонов рассказал о достижениях социальной сферы Липецкой области

Фото: липецкаяобласть.рф

Среди многих позитивных изменений Игорь Артамонов отметил службу социальных кураторов, которую создали после начала частичной мобилизации. Деятельность учреждения уже неоднократно получала высокие оценки на федеральном уровне.

Более оперативному взаимодействию с семьями участников спецоперации помогла цифровая платформа «Патронаж».

«Цифровизация сферы социального обслуживания и предоставления государственных услуг позволила нам значительно продвинуться в работе по улучшению обслуживания населения. Этот опыт мы использовали при выстраивании взаимодействия с семьями мобилизованных. Благодаря вашим отзывчивости, профессионализму и открытости всему новому мы смогли быстро освоить электронные сервисы, а люди получили и продолжают получать необходимую помощь оперативно и в полном объёме», – отметил Игорь Артамонов.

Цифровой ресурс стал основой и для деятельности фонда «Защитники Отечества», который создан для работы с семьями мобилизованных и добровольцев. Филиалы фонда в мае открылись по всей России.

Для поддержки семей участников СВО в Липецкой области был реализован целый комплекс мер. Так, например, в первом полугодии 2023 года на бесплатную реабилитацию принял первых клиентов центр «Сосновый бор». На ремонт его жилых корпусов выделено 128 млн рублей.

Быть на постоянной связи с социальными кураторами, своевременно сообщать о возникающих проблемах и получать необходимую помощь Цифровая платформа «Патронаж» также помогает многодетным семьям, людям преклонного возраста. Помимо этого на ресурсе размещено много полезной информации, в частности, расписание занятий проекта «Активное долголетие». Жители области серебряного возраста имеют возможность посещать спортивные залы, бассейны, дворцы культуры бесплатно.

Вице-губернатор Ольга Белоглазова подчеркнула, региональная социальная сфера с начала года получила большое количество федеральных наград и была признана одной из лучших в стране.

Цифровые технологии внедряются и в районных учреждения соцзащиты. Заработала система «Умный дом» в Елецком доме-интернате. Возможность управлять вызовом персонала, техникой, освещением и даже шторами на окнах с помощью голосовых команд значительно повышает качество жизни маломобильных людей.

С февраля для семей с детьми установлен единый день перечисления детских выплат. Он синхронизирован с перечислением пособия по линии Соцфонда России – 3 числа каждого месяца. Увеличена сумма для приобретения автомобиля для многодетных семей, воспитывающих восемь и более детей.

Уже несколько лет Липецкая область в числе регионов-лидеров по реализации программы соцконтрактов. Свыше трех десятков получателей субсидии, которые заняты в производстве сельхозпродукции, стали партнёрами «Агрегатора». Это дало им возможность поставлять свою продукцию в супермаркеты федеральной торговой сети напрямую.

В регионе ведется модернизация центров занятости. За первые шесть месяцев этого года кадровые центры «Работа России» появились ещё в трёх муниципалитетах области. До конца года откроется еще 10 обновленных центров. В результате их модернизация будет завершена во всем регионе.

В Липецкой области ведется активная работа по бесплатному переобучению жителей региона новым профессиям и повышению квалификацию. Это помогает людям найти новую работу.

Первые документы новорожденного стало возможным получить прямо в роддоме. Это новшество МФЦ уже оценили молодые родители.