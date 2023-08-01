Задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве шести человек в Карелии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Республике Карелия при тушении пожара в доме в селе Деревянное нашли тела двоих мужчин, а позже рядом были найдены еще четыре тела с признаками насильственной смерти. Полиция задержала двух подозреваемых в расправе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

— Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путем поджога, — заявили в ведомстве.

Двое задержанных мужчин оказались ранее судимыми, а по предварительной информации причиной столь жестокого преступления мог стать давний бытовой конфликт. В момент задержания оба подозреваемых находились в состоянии алкогольного опьянения. Личности погибших на данный момент не установлены.

Ранее во Владимирской области в баре во время конфликта мужчина зарезал оппонента ножом. Следователи на данный момент устанавливают всю картину произошедшего.