Пять идей, как провести летнее время с пользой для себя и домашнего питомца

Владельцам собак рекомендуют проводить летние деньки с питомцем на свежем воздухе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о том, как провести летние дни с пользой для себя и любимого домашнего питомца. В теплое время года стоит уделить внимание активностям на свежем воздухе, отметил эксперт в беседе с изданием «Риамо».

«Отправляйтесь в ближайший парк или выгульную площадку, попробуйте различные спортивные дисциплины, покатайтесь с собакой на велосипедах», – сказал Голубев.

Найти новых друзей

Специальные выгульные площадки для собак сегодня обустраиваются во многих городах страны. Здесь есть возможность не только научить питомца новым трюкам, но и найти друзей - псам полезны совместные игры с сородичами, а хозяева во время таких прогулок смогут пообщаться и поделиться опытом по воспитанию собаки.

Отдых у воды

В жаркую погоду так и тянет охладиться в пруду или реке. Плавание полезно хвостатым, главное убедиться, купание в водоеме безопасно для животного и не помешает другим отдыхающим.

«Не все пляжи допускают нахождения животных. Собака может плавать там, где запрещено купание людей, соответствующие таблички можно найти вдоль берега», - рассказал кинолог.

Совместные поездки

Отправиться в путешествие - еще один отличный способ провести отпуск или выходные дни. Тем более, что сейчас практически в любом регионе можно найти отель или гостиницу, где разрешено останавливаться вместе с животным.

Кинолог Голубев порекомендовал не отпускать питомца далеко от себя в незнакомых местах, вовремя кормить и давать воду.

Попробовать новые вкусы

Фрукты и овощи полезны не только людям, но и их пушистым друзьям. Главное — не перекормить животное ягодами, а угощать понемногу. Кинолог порекомендовал предложить собаке кабачок, морковку, яблоко или клубнику с собственного огорода.

Велопрогулка

Еще один способ провести время с пользой для хозяина и его пса - совместная велопрогулка. Покататься на велосипеде безопасно можно за городом или в парке. Для крупных и выносливых собак кинолог Голубев советует приобрести специальные шлейки, а для маленьких пород — использовать удобную корзинку, в которой сможет отдыхать питомец, пока хозяин крутит педали.

Ранее телеканал "360" сообщал, что у трети российских семей есть животные, в большинстве случаев речь идет о собаках.

Для отдыха собаке требуется спокойное и уединенное пространство, а иногда животное может даже «забраковать» место, предложенное хозяином. В таком случае лучше позволить питомцу самостоятельно выбрать комфортной уголок, рассказал кинолог Голубев «Известиям».