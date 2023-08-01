Рэпер Oxxxymiron* оштрафован на 40 тысяч рублей Фото: из соцсетей

Суд вынес штраф рэперу Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) на 40 тысяч рублей за пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором отсутствовала пометка иноагента. Об этом во вторник, 1 августа, заявила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова* за совершение правонарушения … Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей», - сказано в заявлении пресс-службы, где отмечается, что артист совершил правонарушение по статье «нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Речь идет о материале, который был опубликован вечером 31 декабря 2022 года без указания маркировки иноагента. На данный момент публикация удалена.

Напомним, в июне этого года Суд в Санкт-Петербурге запретил распространять трек Oxxxymiron* «Ойда».

*признан в России иноагентом