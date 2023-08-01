Глава МИД Италии Таяни заявил об эвакуации граждан страны из Нигера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во вторник, 1 августа, сообщил об организации эвакуационного рейса для тех сограждан, которые хотят покинуть Нигер.

«Нигер. Итальянское правительство решило предложить нашим согражданам, находящимся в Ниамее, возможность вылететь из города специальным рейсом в Италию», - написал глава МИД Италии в своем Twitter.

Он подчеркнул, что посольство страны в Ниамее продолжит работать, а также осуществлять необходимые посреднические действия.

Напомним, что устроившие госпереворот военные заявили о свержении президента Нигера 27 июля 2023 года. Также они объявили о закрытии всех границ и введении комендантского часа в стране. В связи с происходящим в Нигере власти Франции объявили об эвакуации своих граждан. МИД республики уточнял ранее, что она начнется 1 августа 2023 года.

Сайт KP.RU писал о том, что в африканском Нигере продолжают бушевать страсти в связи с государственным переворотом, произошедшим в середине недели. На улицы столицы государства в поддержку нового правительства выходят тысячи жителей Нигера.