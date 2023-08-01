В Саратовской области произошло тройное убийство Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В городе Балашов Саратовской области местного жителя задержали по подозрению в тройном убийстве. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по региону.

— Сначала обнаружено тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями, далее в квартире, расположенной в одном из домов по переулку Майский, обнаружены тела граждан с ножевыми ранениями 58 и 61 лет, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 38-летний мужчина начал конфликтовать с 49-летней сожительницей во время застолья, а также с 61-летней матерью. В ходе ссоры он несколько раз ударил их ножом, а пытавшийся остановить убийцу мужчина не смог с ним справиться и также получил несколько ранений.

В ведомстве отметили, что подозреваемый был неоднократно судим и теперь ему может грозить пожизненной заключение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Ранее стало известно, что двое мужчин зарезали шесть человек в Карелии. Причиной такой жестокой расправы мог быть давнишний бытовой конфликт, а преступники пытались замести следы путем поджога.